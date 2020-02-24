Сегодня начало Масленицы

24 февраля начинается Масленица, или Сыропустная неделя — последняя неделя перед Великим постом.

Название «Масленица» связана с тем, что в неделю перед Великим постом из рациона питания исключались мясные продукты, зато молочные — молоко, масло, сметану, а также яйца ещё можно было употреблять.

Известно, что Масленицу праздновали в Украине ещё в дохристианские времена, и она была посвящена почитанию Солнца.

С введением христианства все языческие обычаи постепенно искоренялись, однако традиция праздновать Масленицу осталась.

Последняя неделя мясоеда имела несколько названий — Масница, Сыропустная неделя, Загальница, Ножковое заговенье, Колодий и тому подобное. Основной обрядовой едой Масницы у украинцев были вареники с творогом, которые подавались к столу с маслом или сметаной. Пекли также гречневые блины, заправленные смальцем.

Масленица считалась женским праздником, хотя участие в нём могли принимать и мужчины. В это время широко практиковались “погостини”. Женщины, собравшись в группы, отмечали в понедельник «начало Масленицы».

Праздничные гуляния, приуроченные Масленице, пройдут в Одессе с 28 февраля по 1 марта. Начнутся они 28 февраля в сквере «Луч» (ул. Левитана, 95). В течение трёх дней с 12:00 гостей ждут знакомство с традициями Масленицы, вкусные угощения и концерты.

29 февраля в 12:00 в Летнем театре Горсада начнётся праздник для детей, а в Центральном городском парке им. Т.Г.Шевченко (площадка «Ракушка») откроется ярмарка–фестиваль «Масленица», которая продолжится и на следующий день — 1 марта.

1 марта с 14:00 до 18:00 в Горсаду пройдёт Открытый фольклорный фестиваль «Масленица на Дерибасовской» — выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины, игры и развлечения для детей, фудкорты и многое другое.

В этот же день с 11:00 до 17:00 программу «Масленица» предложат на пляже «Ланжерон» (у ресторана «Причал №1).