Одесситы отмечают День крещения Киевской Руси

28 июля Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.

Князь Владимир Святославович начал править в Киеве примерно в 980 году. О его жизни известно не слишком много. Всё, что мы знаем — это свидетельство летописей, важнейшая из которых «Повесть временных лет». Напомним, Владимир был внебрачным сыном киевского князя Святослава Игоревича и Малуши — ключницы матери Святослава, княгини Ольги.

Владимир реформировал законодательство, провёл административную реформу, заменив в основных центрах русских земель племенных вождей (издавна сидевших там и постоянно стремившихся «отпасть») посадниками — своими сыновьями и доверенными боярами, что обеспечило территориальное единство государства.

Сначала князь пытался реформировать язычество, однако из этого ничего не вышло, ведь старая религия, чертами которой были многобожие, многожёнство и кровавые жертвоприношения, себя исчерпала. Владимир принял христианство из Византии и ввёл его в качестве государственной религии на Руси — шаг абсолютно рациональный, ведь Византия в то время была самой мощной и богатой державой континента, центром цивилизации. Согласно летописи, Владимир окрестил своих подданных в 988 году, в Киеве, на реке Почайна, притоке Днепра.

Между 996 и 998 годами была образована Киевская митрополия, которая была наибольшей среди церквей, подвластных Константинопольскому патриархату. Кроме того, в глазах Византии принятия Русью христианства окончательно закрепило легитимность власти киевских князей.

Принятие христианства способствовало укреплению связей с европейскими странами. Под его влиянием обогатилась культура восточнославянских земель, получили распространение заимствованные из Византии церковное и государственное право, письменность, литература, живопись, архитектура.

В Киеве проходит торжественный Молебен на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинский крестный ход, в котором принимают участие и одесситы.

Фото: Facebook/Одесская епархия

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