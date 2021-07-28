Конец июля будет комфортным на морских курортах Украины

На морских курортах Украины температурный, ультрафиолетовый и кислородный режим в конце июля будет комфортным.

Конечно, у каждого свои представления о хорошей погоде, но летний морской курорт – это безоговорочно солнечная погода и чистое спокойное море.

По прогнозу Sinoptik.ua на этой неделе средняя температура воздуха днём на морских курортах Украины ожидается до +35 градусов, ночью до +24…+26 °С. Есть вероятность локальных гроз и дождей.

В Одессе жарко, до +33°С, но из-за влажности воздуха температура будет ощущаться как +37°С. Но, как говорят в Одессе, высокие градусы не помешают «впечатляться» у морька.

1 августа могут пройти грозовые дожди. Температура морской воды возле Одессы до +24 °С с тенденцией к повышению.

А кому по душе Карпаты, то там несколько прохладнее, особенно в выходные на высокогорье, и всю неделю будет периодически дождить.

Как сообщала Одесса News, спасатели ГУ ГСЧС Украины в Одесской области продолжают оказывать помощь населению в ликвидации последствий ливневых дождей.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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