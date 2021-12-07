В Австралии установят «чёрный ящик» Земли на случай климатической катастрофы

На западном побережье австралийского острова Тасмания появится «чёрный ящик» Земли, который будет хранить данные о последних годах человеческой цивилизации на случай глобальной климатической катастрофы.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на New Atlas.

В сооружении, которое планируется обшить листовой сталью толщиной 7,5 см, будут размещены большие жёсткие диски, которые будут иметь достаточно мощности для хранения данных на следующие 30-50 лет. На крыше «чёрного ящика» установят солнечные батареи, также будет предусмотрено резервное питание.

Сообщается, что основная миссия «чёрного ящика» будет состоять в хранении данных о шагах человечества к приближению экологической катастрофы.

Благодаря специально разработанному алгоритму, собранные из Интернета данные будут фильтроваться и загружаться на жёсткие диски. В частности, в «чёрном ящике» планируется аккумулировать данные о температуре на суше и в море, окислении океана, уровне CO2 в атмосфере, вымирании дикой природы, использовании энергии и человеческого населения. Также «чёрный ящик» Земли будет собирать контекстную информацию: заголовки новостей, сообщения в социальных сетях и события из важных конференций и встреч по изменению климата.

Планируется, что доступ к данным будет возможен через цифровую платформу и беспроводное соединение.

Отмечается, что «чёрный ящик» установят до конца следующего года.

Как сообщала Одесса News, учёные из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию.

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