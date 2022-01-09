Новый год принёс новый штамм коронавируса — Дельтакрон

На Кипре учёные обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон».

Об этом 9 января сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на Cyprus Mail.

Доктор Леонтиос Кострикис, возглавляющий группу учёных лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, рассказал, что «Дельтакрон» уже обнаружили у 25 пациентов на Кипре, 11 из них находятся в больнице, а 14 проходят лечение амбулаторно.

«Дельтакрон» имеет генетическое происхождение варианта «Дельта» вместе с некоторыми мутациями «Омикрона», — сообщил Кострикис.

По его словам, «Дельтакрон» не был идентифицирован больше нигде в мире, поэтому это открытие может представлять глобальный интерес, говорится в сообщении.

Учёный рассказал, что 25 образцов «Дельтакрона» были переданы в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, обеспечивающая открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и SARS-CoV-2), что сделает их доступными для мирового научного сообщества.

При этом Кострикис подчеркнул, что ещё рано предсказывать, сможет ли «Дельтакрон» превзойти «Дельту» и «Омикрон».

Как сообщала Одесса News, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Штамм коронавируса «Дельта» впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Поэтому его долгое время называли индийским, пока ВОЗ не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

В июне 2021 года ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта» становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название «Омикрон». К 22 декабря «Омикрон» был подтверждён в 110 странах.

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