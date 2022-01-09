Первые в этом году отключения одесситов от света начнутся 10 января

10 января в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

Академика Глушко проспект, 5б, 5в, 11/, корп.1, корп.2, 11/1, 11б, 11в, с 09:00 до 17:00

Александровский проспект, 27, с 08:30 до 19:00

Богдана Хмельницкого улица, 4, 6, 8, 10, 12, 14, с 09:00 до 17:00

Ванный переулок, 12, с 09:00 до 18:00

Василия Симоненко улица, 2А, с 09:00 до 17:00

Заславского улица, 27, 29, 31, 32/, корп.34, 33, 38, с 09:00 до 17:00

Книжный переулок, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, с 09:00 до 17:00

Малая Арнаутская улица, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119, с 09:00 до 17:00

Маршала Малиновского улица, 18А, 18Б, 18В, с 09:00 до 19:00

Мечникова улица, 92, 94, 98, 100, с 09:00 до 17:00

Новощепной Ряд улица, 11, 13, 19, с 09:00 до 17:00

Пантелеймоновская улица, 95, с 09:00 до 17:00

переулок Нечипуренко, 15, с 08:30 до 19:00

переулок Ониловой, 3, 4, 6, 8/, корп.10, 9, 12, 14, с 08:30 до 19:00

Покровский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, с 08:30 до 19:00

Преображенская улица, 66, с 08:30 до 19:00

Преображенская улица, 81, 83, 85, с 09:00 до 17:00

Старицкого улица, 12, с 09:00 до 19:00

Старобазарный сквер, 3, с 08:30 до 19:00

Старопортофранковская улица, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143, с 09:00 до 17:00

Троицкая улица, 35, 39, 41, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, с 08:30 до 19:00

Успенская улица, 60, 62, 64, 89, 97, 99, 103, 105, с 08:30 до 19:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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