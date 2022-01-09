В военкомат в Измаиле пришёл человек с флагом СССР, чтобы «дойти с ним до Берлина»

К зданию военкомата (Объединённого городского территориального центра комплектации и социальной поддержки) в Измаиле Одесской области 7 января пришёл мужчина с флагом СССР.

Об этом 8 января сообщило издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина угрожал «дойти с флагом до Берлина».

Источники сообщили, что это был 44-летний безработный местный житель, который неоднократно привлекался к административной, а также уголовной ответственности за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

«Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство», – говорится в сообщении.

Полиция планирует внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, 6 января 2022 года в автомобиле под Одессой нашли полуобнажённый труп жителя Николаевской области.

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