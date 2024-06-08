17-летнего измаильчанина подозревают в продаже поддельного приложения «Дія»

17-летний житель Измаильского района Одесской области подозревается в продаже поддельного мобильного приложения «Дія».

Об этом 7 июня сообщила пресс-служба киберполиции Украины.

По информации правоохранителей, парень загрузил из интернета на свой смартфон приложение, которое позволяло создавать ненастоящие электронные документы. Фейковое приложение визуально полностью дублировало диалоговое окно мобильного приложения «Дія» и предоставляло пользователю возможность изменять все личные данные.

Парень продавал поддельное приложение через объявление в канале в одном из мессенджеров.

«На предложение откликнулись трое юношей, 17 и 20 лет, которые перечислили на указанную злоумышленником банковскую карту по 100 грн и получили желаемый файл для инсталляции. Все трое покупателей объяснили, что приобрели его для развлечения», – говорится в сообщении киберполиции.

Подростку сообщили о подозрении по ч. 1, 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – в сбыте поддельного официального документа, который выдает учреждение и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в частности, совершённом повторно.

««В ходе проведения следственных действий мы обнаружили в телефоне фигуранта информацию, подтверждающую его противоправную деятельность. При наличии достаточных доказательств под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы сообщили правонарушителю о подозрении… Хотя парень несовершеннолетний, он достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и в соответствии с действующим законодательством, ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок», – отметила следователь территориального подразделения полиции Светлана Могиляк.

Для справки. «Дія» – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации Украины в 2020 году. В него входят одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года в Одесской области киберполиция блокировала несколько каналов, предоставлявших доступ к российскому пропагандистскому телевидению.

Фото: Киберполиция

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy