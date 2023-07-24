Прокуратура начала расследование по факту обстрела портовой инфраструктуры Дуная

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, в течение ночи 24 июля вооружённые силы России совершили дроновую атаку по Одесской области.

«Атаковали портовую инфраструктуру Дуная, предварительно, ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. По предварительным данным, шесть человек пострадали, четыре из них госпитализированы с осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки повреждения и разрушения получили, по меньшей мере, четыре зерновых ангара, резервуары для хранения масла и топлива, административное помещение.

«На месте событий прокуроры в содействии со следователями документируют очередное военное преступление России», — информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, почти 4 часа длилась воздушная тревога в Одесской области ночью 24 июля.

Фото: Одесская облпрокуратура

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