3 часа 53 минуты длилась воздушная тревога южной ночью

Почти 4 часа длилась воздушная тревога в Одесской области.

По сообщению руководителя объединённого пресс-центра Оперативного командования «Юг», капитана I ранга Наталии Гуменюк во время прямого национального телемарафона, враг атаковал дронами–камикадзе портовую инфраструктуру придунайского региона.

Командование Воздушных сил ВСУ предупредило 24 июля ночью об угрозе применения россиянами ударных беспилотников на территории Одесской области. «Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА», – говорилось в сообщении на Telegram-канале.

Отмечалось, что несколько «шахедов» приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания.

«Россияне продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну», — сказала Гуменюк.

По сообщению в Facebook Генштаба ВСУ, «сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется».

На данный момент, по информации ОК «Юг», известно, что «почти 4-часовая атака дронами «Shahed-136″ была направлена по портовой инфраструктуре Дуная. 3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны. В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошёл пожар, который оперативно ликвидирован. Предварительно известно о 4-х пострадавших работниках порта».

Как информировала Одесса News, в результате ракетного обстрела Одессы предыдущей ночью — 23 июля — один одессит погиб и 22 человека получили ранения, среди них четверо детей.

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