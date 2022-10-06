Ночью захватчики дронами-камикадзе атаковали Одесскую и Николаевскую области

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе, которые ночью 6 октября атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесчине и Николаевщине, по предварительным данным, 6 дронов сбиты силами противовоздушной обороны», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг активизирует воздушную разведку.

“В составе вражеских сил существенных изменений по количеству, положению и качеству не произошло. Пытаясь найти способы противодействия нашему активному продвижению, враг активизирует воздушную разведку”, – отметили в ОК.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 октября российские войска с юга атаковали Украину дронами иранского производства. Из 12 дронов были сбиты шесть.

Как информировала Одесса News, Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях, которые разведывали размещение и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке страны.

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