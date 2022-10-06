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На Южном фронте за сутки ВСУ выполнили более 350 огневых задач

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В течение боевого дня 5 октября украинские военные на южном фронте уничтожили около шести десятков оккупантов и 35 единиц их техники.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ в Facedook.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 5 октября 2022

Так, подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач, по результатам враг потерял 58 оккупантов и несколько десятков единиц техники, в частности:

● 9 танков;
● 17 единиц автомобильной и бронированной техники;
● 4 крупнокалиберных гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б»;
● самоходную гаубицу «Акация»;
● миномёт;
● командно-штабную машину;
● реактивную систему залпового огня «Град»;
● противотанковый ракетный комплекс.

Также ВСУ уничтожили 2 склада с вражескими боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах Херсонской области.

Силами тактического подразделения противником реализована попытка произвести наступательные действия в направлении Любомировки. Удачи враг не имел, с потерями отступил.

К вечеру 5 октября враг нанёс авиационный удар вертолётом по нашим позициям. В ответ нашей авиацией нанесено 4 удара по противнику, а подразделениями противовоздушной обороны дважды за день в районе Брускинского, на Бериславщине, уничтожен беспилотник-разведчик «Орлан-10».

Как сообщала Одесса News, 5 октября в Херсонской области ВСУ освободили от российских захватчиков 3 населённых пункта — Новогригоровку, Петропавловку и Нововоскресенское.

На главном фото боец 126-й отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса с позывным «Чука», до войны — предприниматель, изготавливал крафтовые кожаные изделия для мужчин.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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