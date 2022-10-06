В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Юдин, светлая ему память

В Подольске Одесской области проводили в последний путь защитника Украины 32-летнего Евгения Юдина.
Об этом сообщили в пресс-службе Подольской городской территориальной общины.
Герой погиб от полученных несовместимых с жизнью ранений 23 сентября.
Проститься с Евгением и поддержать его родных пришли друзья, знакомые, побратимы, представители городской власти, подольчане.
«Евгений смело отстаивал суверенитет и независимость своего государства, оставался верным военной присяге до последнего дыхания… Очень тяжело осознавать, что война забирает самых достойных сыновей Украины. Спи спокойно, Герой! Добрая, светлая память о тебе и благодарность за твой подвиг навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на сайте общины.
Как сообщала Одесса News, уроженец села Трудовое Килийской общины Одесской области Иван Фунтовой погиб в бою на Херсонщине, вблизи населённого пункта Лозовое.
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Фото: Подольская городская община/Facebook
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