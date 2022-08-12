Нацбанк рассказал, что будет дальше с ценами в Украине: ничего приятного

По оценкам Нацбанка Украины, инфляция в стране будет расти до конца 2022 года и начнёт снижаться в начале 2023 года.

В июле потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 22,2% (с 21,5% в июне).

Об этом сообщили в НБУ.

Там добавили, что инфляция ожидаемо ускорялась, но была ниже, чем прогнозировал Нацбанк.

«Ускорился рост цен на крупы из-за истощения запасов и меньших поставок. Быстрее дорожало подсолнечное масло, учитывая его высокую стоимость в мире и ожидаемое оживление экспорта. Цены на овощи, в частности борщевого набора, также росли более высокими темпами из-за нарушений логистики, временной оккупации регионов, увеличения расходов бизнеса. Зато подорожание фруктов замедлилось. Благодаря увеличению предложения, в частности населением, рост цен на семенные овощи и фрукты был медленнее, чем ожидал НБУ.

Удорожали непродовольственные товары, в том числе автомобили, товары для дома, электроника, лекарства, а также услуги.

Подорожание горючего замедлилось благодаря налаживанию поставок и усилению конкуренции между сетями АЗС.

Основная причина роста инфляции – последствия войны: разрушение предприятий и инфраструктуры, увеличение расходов бизнеса, в том числе на доставку товаров, а также сокращение предложения многих товаров.

В то же время сдерживали инфляцию фиксация тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание цепей поставок.

«По оценкам НБУ, инфляция будет расти до конца 2022 года и начнёт снижаться в начале 2023 года. Риски усиления инфляционных процессов остаются значительными из-за высокой неопределённости с продолжительностью войны и связанного с этим ухудшением инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении финансового регулятора.

Как сообщала Одесса News, по оценке одесских чиновников, в августе 2022 года ценовая ситуация в Одесской области находится под контролем.

Инфографика: НБУ

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