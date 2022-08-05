Одесская ОВА: Для повышения цен основания нет, цены будут повышаться без основания

Ценовая ситуация в Одесской области находится под контролем.

Об этом заявил и.о. директора Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной военной администрации Владимир Фролов.

«Однако, неизбежно отражается на ценниках и повышенный спрос на некоторое продовольствие, которое периодически, волнами прокатывается. То есть создаётся искусственный дефицит определённых групп товаров, и тем самым обусловлены проблемы в виде высоких цен. Упомянем проблемы с солью, пищевой содой или столовым уксусом. Так что прошу всех не поддаваться панике. Областной военной администрацией осуществляется ряд мер по стабилизации ценовой ситуации в регионе, в первую очередь на хлеб», — сказал Владимир Фролов.

Как отметил чиновник, в течение нескольких недель в Украине стабильны оптовые цены на нефтепродукты и, соответственно, цены на топливо в регионе. Несмотря на то, что Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25%, не ожидается резкого ценового скачка на топливо – стоимость дизтоплива прогнозируют на сегодняшнем уровне, стоимость бензина – будет зависеть от общеевропейского дефицита.

Из-за блокировки запада и выхода в акваторию Чёрного моря порты «Большой Одессы» были вынуждены остановить свою работу. В настоящее время Украина осуществляет морские и речные перевозки только через дунайские порты на юге Одесской области (Измаил, Рени, Килия). Три порта (Одесса, Черноморск и Южный) обеспечивали 70% общих объёмов обработки грузов Украины, почти 100% обслуживания контейнерных линий Украины морским путём.

«Это крайне негативно влияет на портовую бизнес-среду, деятельность большого количества портовых операторов остановлена, отсутствуют валютные поступления. Однако разблокировка портов даёт нам надежду на то, что доля работающих субъектов хозяйствования должна вырасти не менее чем на 5-7%. А это – работа для экспедиторов, буксирщиков, брокеров. Блокировка портов негативно повлияла на работу и Одесской таможни. За полгода растаможено только 38% контейнеров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Поступления в бюджет от таможенных платежей сократились вдвое», — сказал Фролов.

В Одесской ОВА отмечают, что с первых дней войны малые предприниматели, как социально-активный слой населения, включились в поддержку страны и её защитников. Большинство предпринимателей помогали финансово, продукцией, услугами, медикаментами, средствами защиты/обороны.

«С начала года зарегистрировано 322 юридических лица, но прекратили свою деятельность более 1,7 тысячи ФЛП. В марте 2022 года единый налог уплачивался на уровне 17% к соответствующему периоду прошлого года, однако в июне Одесская область уже вышла на уровень 2021 года, что говорит о сплочённости бизнеса перед лицом враждебной агрессии. В Одесской области осуществляют деятельность и платят налоги более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказал Владимир Фролов.

Руководством Одесской облвоенадминистрации приняты меры по обеспечению продовольственной безопасности наиболее уязвимых слоёв населения 8 областей, страдающих от вооруженной агрессии.

«Украина продолжает своё противостояние российскому вторжению. В то же время, кроме непосредственного фронта боевых действий, не менее важен фронт экономический. Предприниматели и бизнес, способные стабильно работать в условиях войны, – это настоящий позвоночник украинской экономики. Поэтому налаживание работы бизнеса в Одесской области является одной из задач Одесской областной военной администрации и залогом того, что областной бюджет будет наполняться, а население будет сохранять платёжеспособность» — отметил Владимир Фролов.

Как сообщала Одесса News, 5 августа сразу три зерновоза из порта «Черноморск» вышли в море. На борту всех трёх судов около 50 тысяч тонн кукурузы прошлогоднего урожая.

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