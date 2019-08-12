Одесский припортовый готовится к забастовке

Трудовой коллектив Одесского припортового завода через неделю после возобновления производства аммиака и карбамида находится в предзабастовочном состоянии — заводчане протестуют против попытки замены многолетнего руководителя предприятия Сергея Назаренко, инициированной и.о. главы Фонда госимущества Виталием Трубаровым.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель генерального директора завода Николай Щуриков.

«Сегодня, когда, после более чем годового простоя, завод заработал, коллектив Одесского припортового завода находится в предзабастовочном состоянии и готов ехать в Киев, чтобы бороться за своё будущее, тогда как старая власть, которая находится в агонии, пытается остановить и захватить завод», — отметил Щуриков.

По его словам, нынешний запуск завода стал возможным после обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого, отмечает Щуриков, «просили только одно — дать возможность возобновить производство с соблюдением закона и не создавать искусственных препятствий».

Именно благодаря реагированию на это обращение стало возможным урегулировать текущие проблемы, провести прозрачный отбор и возобновить производство, утверждает он.

В то же время, по информации Щурикова, и.о. председателя ФГИУ Трубаров пытался остановить производство, а затем направил документы в Кабинет министров Украины относительно смены руководителя ОПЗ.

«Подчёркиваем: все эти действия являются незаконными и подлежат оценке и соответствующему реагированию правоохранительных органов, поскольку могут привести к разрушению завода», — акцентировал Щуриков.

Первый заместитель гендиректора добавил к посту сканобращение членов трудового коллектива ОПЗ, датированного 10 августа. В документе, в частности, содержится призыв к главе государства «не допустить рейдерской смены руководства и дальнейшего рейдерского захвата ОАО «ОПЗ» в последние дни работы старого Кабинета министров Украины и «народных избранников».

В обращении также отмечается, что кандидатура неизвестного заводчанам Николая Спатара, которого руководство ФГИУ предлагает на должность гендиректора ОПЗ, «вызывает сомнения в его способности и имеющемся опыте управления флагманом химической промышленности и взрывопожароопасным предприятием».

Как сообщала Одесса News, Одесский припортовый завод возобновил 4 августа производство продукции.