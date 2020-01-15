Президент назначил судью в Раздельнянский суд Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 53 судей в местных общих судах, в том числе в Одесской области.

Об этом говорится в указе №7/2020, который опубликован на сайте Главы государства.

В частности, Президент назначил судьёй Раздельнянского районного суда Одесской области ГРИНЧАК Светлану Івановну.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года Президент Украины назначил судьями Измаильского горрайонного суда Одесской области БАЛЬЖИК Елену, СМОКИНУ Галину и АДАМОВА Асена, Балтского районного суда ТИТОВУ Татьяну, Березовского районного суда РЫМАРА Игоря, Ивановского райсуда КРАВЧУКА Александра, Ширяевского районного суда АЛЕКСЕЕВУ Ольгу.