Пусть кому-то повезёт, а кому-то — нет: одесские теннисистки играют в Австралии

В Австралии проходят ответственные теннисные турниры, в которых принимают участие одесские теннисистки.

Как сообщает БТУ, вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская пробилась в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier с призовым фондом $782,9 тысяч в австралийском городе Аделаида.



Во втором круге соревнований Ястремская (№24 рейтинга WTA) встречалась с экс-первой «ракеткой» мира немкой Анжеликой Кербер (№18 WTA), которая при счете 6:3, 2:0 в пользу украинки отказалась продолжать борьбу из-за травмы.

«В первую очередь, хочу пожелать Анжелик, чтобы она хорошо восстановилась и была готовой к Открытому чемпионату Австралии, потому что важно быть в хорошей форме к этому турниру, — сказала после игры журналистам Даяна. — С самого начала игры я не чувствовала себя сильно хорошо на корте: был небольшой ветер и это немного меня сбивало. Но потом я смогла найти свою игру, просто старалась попасть каждым мячом в корт.

Кажется, что моя игра перешла на новый уровень? О, это же только мой третий матч в этом сезоне, у меня другая команда. Не знаю, я просто стараюсь показывать лучшее, что могу, просто работаю…».

За выход в полуфинал турнира Ястремская сыграет с хорваткой Донной Векич (№ 20), которая одержала волевую победу над гречанкой Марией Саккари (№22) — 2:6, 7:5, 6:1.

Турнир в Аделаиде пройдёт до 18 января.

А другая теннисистка, представляющая Одессу — Екатерина Козлова выбыла из борьбы в парной сетке турнира WTA International с призовым фондом 275 тысяч долларов в австралийском Хобарте.

В первом круге Екатерина и Магда Линетт из Польши проиграли бельгийскому дуэту Кирстен Флипкенс/Элисон ван Эйтванк — 5:7, 3:6 за 1 час 15 минут.

В одиночной сетке этих соревнований Екатерина Козлова смогла пройти квалификацию, в первом круге «основы» обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (6:2, 6:1) и теперь встретится с китаянкой Чжан Шуай.

Как сообщала Одесса News, 19-летняя Даяна Ястремская занимает 22-е место мирового рейтинга.