Лучшие одесские бычки только в «Театре на Нежинской»

Спектакль «Бычки в томате», с самого начала обречённый на успех, для современных одесситов стал своеобразным экскурсом в прошлое, где открывается удивительный и ни с чем не сравнимый мир одесских двориков.

Мастерски воспроизведённый на сцене антураж одесского дворика с сохнущим бельём, столиком для домино и вечерних чаепитий, типичные жители старой Одессы во главе с Розой-Молдаванкой переносят зрителей в далёкие 20-е годы прошлого века. Отсюда, по замыслу авторов спектакля, начиналась эпоха одесских дворовых песен, любимых не только жителями Южной Пальмиры, но и всего Советского Союза: «Салонное танго», «Шаг вперёд и два назад», «Бублички», «Жора, подержи мой макинтош», «Алёша жарил на баяне», «С одесского кичмана…», «Стаканчики гранёные»…

Актёры театра не просто поют под аккомпанемент живых инструментов, но и разыгрывают под каждую песню мини-спектакль со сценками из жизни одесского дворика, колоритными местечковыми диалогами, неподражаемой эмоциональностью, юмором, танцами, потасовками и дружескими посиделками.

Ну и, естественно, бесподобные одесские бычки — традиционная закуска во время дворовых посиделок, которые, увы, сегодня можно увидеть лишь на сцене «Театра на Нежинской».

Место проведения: Еврейский Центр Beit-Grand.

Дата и время: 23 января в 19:00.

Стоимость билетов: 260 — 340 гривен. Их можно купить здесь.