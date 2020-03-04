Где в Одессе живут рогоносцы, узнаете в Украинском театре

Трогательная история из жизни двух семейных пар, которые живут по соседству, в одном доме, будет рассказана 9 марта на сцене Одесского украинского театра.

Наполненная пикантным юмором, тонкой иронией и анекдотичными ситуациями история, доставит удовольствие всем ценителям комедийного жанра. Вечные проблемы взаимопонимания между мужчинами и женщинами, вынесенные на всеобщее обозрение, помогут каждому увидеть себя со стороны в той или иной ситуации.

В течение всего действа актёры не раз заставят зрительный зал смеяться до слёз.

Цена билета: от 140 до 550 гривен.

Их можно купить здесь.



Начало в 19:00.