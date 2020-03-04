В Одесском локомотивном депо крали дизтопливо без зазрения совести

В Одесской области полиция задержала преступную группу, которая «зарабатывала» на краже топлива из резервуаров Укрзализныци.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«Сейчас задержаны пять членов группировки, которые организовали похищение дизтоплива с территории локомотивного депо «Одесской железной дороги». В состав преступной группы входили действующие и бывшие работники структурного подразделения железной дороги, а также депутаты сельсоветов региона», — говорится в сообщении.



Отмечается, что оперативники областного управления стратегических расследований полиции вместе со следователями полиции и прокуратурой Одесской области не только установили всех лиц, причастных к хищению имущества АО «Укрзализныця», но и выяснили роль каждого в преступной деятельности, «схему» совершения преступления, места хранения дизтоплива и каналы его сбыта.

В состав преступной группировки входили действующие и бывшие сотрудники подразделения регионального филиала железной дороги, а также другие жители южного региона. Кроме того, установлена ​​причастность к этому преступлению депутатов сельсоветов области.

Достоверно зная о количестве дизтоплива в резервуарах, должностные лица локомотивного депо делали так, чтобы в них всегда оставалось топливо. Однако в официальных документах отражали выдачу горючего на нужды подвижного состава в полном объёме.

По предварительной договорённости с должностными лицами подразделения специально оборудованные автомобили, куда из резервуаров перекачивали остатки дизтоплива, беспрепятственно заезжали на территорию локомотивного депо. В дальнейшем похищенное имущество перевозилось до складов хранения, находившихся на территории гаражных кооперативов Одессы. Реализовывали дизтопливо через подпольные АЗС и предприятиям реального сектора экономики.



По предварительным подсчётам, масштабы хищений достигали 250-400 тонн в месяц. Прибыль от такой деятельности составляла от четырёх до шести миллионов гривен.



29 февраля правоохранители задержали пять человек непосредственно при попытке вывоза похищенного топлива с территории депо. Одновременно были проведены санкционированные обыски по месту жительства членов группировки, по месту хранения похищенного топлива и в офисах регионального филиала АО «Укрзализныця».



Правоохранители изъяли более 700 тысяч гривен, 17 500 долларов США и тысячу евро, «черновые» записи с указанием количества похищенного топлива, 62 тонны дизтоплива, а также спецавтомобили для его перевозки и другие средства, использовавшиеся для кражи горючего.



Сейчас пяти лицам, в том числе двум действующим работникам регионального филиала Одесской железной дороги, сообщается о подозрении. Двум участникам преступной группировки — по ч.2 и 5 ст.27 ч.5 ст.185 (кража), двум — по ч.5 ст.185 (кража) и одному — по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение путём злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в аэропортах «Одесса» и «Киев» пассажирских самолётов одной из украинских авиакомпаний.

Фото: Нацполиция