В Одесчине парня, укравшего арбуз, хозяйка бахчи затолкала в багажник авто и увезла

Полицейские сообщили о подозрении жительнице одного из сёл Балтской территориальной громады Подольского района Одесской области, которая затолкала 12-летнего односельчанина в багажник автомобиля, обвинив мальчика в краже арбуза с её бахчи.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, следователи квалифицировали действия 58-летней женщины, как похищение человека, совершённое в отношении малолетнего, поскольку, сев за руль своего «ВАЗа», она провезла потерпевшего около километра, после чего отпустила.

«Следователями полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры фигурантке сообщено о подозрении в похищении человека, совершённом в отношении малолетнего. Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается», — прокомментировал событие временно исполняющий обязанности начальника Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Согласно санкции этой статьи незаконное лишение свободы малолетнего ребёнка карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Полицейские сообщили о подозрении жительнице одного из сёл Балтской территориальной громады Подольского района Одесской области, которая затолкала 12-летнего односельчанина в багажник автомобиля, обвинив мальчика в краже арбуза с её бахчи.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, следователи квалифицировали действия 58-летней женщины, как похищение человека, совершённое в отношении малолетнего, поскольку, сев за руль своего «ВАЗа», она провезла потерпевшего около километра, после чего отпустила.

«Следователями полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры фигурантке сообщено о подозрении в похищении человека, совершённом в отношении малолетнего. Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается», — прокомментировал событие временно исполняющий обязанности начальника Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Согласно санкции этой статьи незаконное лишение свободы малолетнего ребёнка карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщала Одесса News, житель Подольского района Одесской области признан виновным в развращении малолетних девочек и последующие 7 лет проведёт в тюрьме.

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