Глава СБУ рассказал, как в октябре 2022 года спецслужбы подорвали Крымский мост

Глава Службы безопасности Василий Малюк раскрыл секрет, как в октябре 2022 года украинцы в первый раз взрывали Крымский мост.

По его словам, для этого понадобилась 21 тонна гексогена, — сказал он в интервью NV, опубликованном 19 августа.

Чтобы незаметно довезти 21 тонну гексогена до моста, сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной плёнкой. По легенде, рулоны такой плёнки должен был официально перевозить грузовик. Груз выглядел абсолютно гражданским и не должен был вызвать подозрений, рассказал он. Сотрудники СБУ специально подобрали такую толщину плёнки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку.

Кроме того, СБУ «обошла» специальные глушители на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты. Команда СБУ создала технически сложную систему, благодаря которой «плёнка» сдетонировала примерно на середине моста.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали в тёмную столько людей! Россияне «закрыли» 22 человека. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя, на самом деле, они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», – рассказал глава СБУ.

По его словам, идея о подрыве Крымского моста появилась в СБУ ещё весной 2022 года. Рассматривали разные варианты – в частности, отправку взрывчатки в товарных вагонах или в фуре, нагружённой бочками с маслом.

Малюк отметил, что российское следствие продемонстрировало крайнюю степень непрофессионализма, объявив в розыск руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который не имел отношения к операции.

Как сообщала Одесса News, мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, украинские власти назвали угрозой национальной безопасности и законной целью. За последний год на Крымском мосту несколько раз происходили взрывы.

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