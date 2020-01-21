В Одессе чиновники «зарабатывали» на легализации иностранцев

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области на получении неправомерной выгоды за легализацию иностранных граждан на территории нашей страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Сотрудники спецслужбы установили, что за различные суммы денежного вознаграждения должностные лица безосновательно продлевали иностранцам сроки пребывания в Украине, изготавливали виды на жительство и документы, необходимые для получения украинского гражданства. Стоимость «услуг» злоумышленников составляла от 3 до 5 тысяч долларов США и зависела от платёжеспособности заказчиков и сложности случая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатора преступной схемы правоохранители задержали в центре Одессы после получения от «клиента» части взятки в размере $500. В общем злоумышленники оценили свое содействие в $1300.



В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об осуществлении задержанному сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц миграционной службы, причастных к сделке.

Отмечается, что разоблачение противоправного механизма происходило совместно с Теруправлением ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 16 января Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботарёвой, которую подозревают в подкупе работника прокуратуры.

Фото: СБУ