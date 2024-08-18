В Одесской области задержали группу молодых людей-поджигателей

В Одесской области задержали группу молодых людей, которые по заказу россиян поджигали релейные шкафы железной дороги.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что «на горячем» были сначала задержаны два злоумышленника, которые подожгли шкаф входного светофора на стратегической линии железнодорожного сообщения, а затем пытались скрыться с места преступления. Но им это не удалось. Одновременно был задержан их сообщник, который помогал поджигателям провести разведку потенциальных целей.

«В дальнейшем злоумышленники должны были продолжить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры, чтобы помешать логистике Сил обороны на юге Украины», — говорится в сообщении.

Полиция информирует, что задержанными оказались двое 18-летних юношей и их 15-летняя подружка, нашедшие через соцсети выход на российские спецслужбы. Их кураторы, получив доказательства выполнения своего заказа, давали подросткам незначительное вознаграждение.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 113 УК Украины (диверсия).

Подозреваемым может грозить пожизненное лишение свободы. Им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Как сообщала Одесса News, СБУ и Нацполиция в августе 2024 года задержали одесского фитнес-тренера, который по заданию ФСБ поджигал военные авто в трёх городах Украины — Киеве, Днепре и Одессе.

Фото: УСБУ, ГУ НП в Одесской области

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