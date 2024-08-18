Где эта улица: что для Одессы имя Фёдора Нестурха

В 1857 году в Одессе в бедной украинской семье родился маленький мальчик Фёдор Нестурх.

Тогда родители и мечтать не могли, что их сын, с детства склонный к рисованию, уже в свои 35 возглавит Одесское архитектурное бюро. И следующие 20 лет будет работать главным архитектором города.

В этой должности Фёдор Павлович разрабатывал новые строительные нормы, повышал требования к безопасности зданий и готовил план дальнейшего развития Одессы в сторону Большого Фонтана.

Одним из первых крупных одесских проектов, над которым Фёдор Нестурх работал в паре с Юрием Дмитренко, стало здание первой в стране Станции скорой помощи в Валиховском переулке.

Следующим большим заказом стала разработка проекта нового здания для городской публичной библиотеки по ул. Херсонской (ул. Пастера, 13). Она строилась по образцам лучших библиотечных книгохранилищ Германии.

Используя опыт немецких клиник, Нестурх проектирует самостоятельные больничные городки с отдельными корпусами и парком на Слободке (больница для душевнобольных) и на нынешней улице Леонтовича (туберкулёзный диспансер).

Его авторству принадлежит, в частности, проект грязевых больниц на Хаджибейском и Куяльницком лиманах, четырёхэтажный корпус высших женских курсов на улице Торговой (ныне стоматинститут), Фруктовый пассаж на Привозе.

Фёдор Павлович участвовал в восстановлении Оперного театра.

Известный архитектор умер в 1936 году, в возрасте 79 лет, оставил одесситам большое наследие.

В Одессе улица Ширшова переименована в честь архитектора Нестурха.

Одесса News информировала о переименовании площади Льва Толстого в Одессе в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, а также переименовании улицы художника Васнецова в улицу художника Амвросия Ждахи.

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