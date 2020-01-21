В Украине создали поисковый портал о погибших во время Второй мировой

В Украине создали поисковый портал, который аккумулирует сведения о советских военнослужащих Украины, которые погибли и пропали без вести, а также похоронены на её территории.

Об этом сообщил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Иван Ковальчук на презентации нового поискового портала, пишет Укринформ.

«У нас есть реставрационный центр, очень ответственный и очень серьёзный. Одни из лучших специалистов по бумажным носителям находятся в стенах нашего музея. Мы создали подразделение по этой работе, мы закупили оборудование… На сегодняшний день более 12 тысяч обращений обработано коллективом. Более 7 тысяч копий похоронок предоставлены тем, кто к нам обращался. На сегодняшний день более тысячи найдены, судьбы людей, о которых даже никто не знал, где они похоронены, и вообще, где они участвовали в той войне…» — рассказал Ковальчук.

Он отметил, что этот портал является примером упорядочения «похоронок» и учётных документов, разбросанных по военкоматам на постсоветском пространстве, а также единственный такого объёма поисковый портал, созданный самостоятельно музеем.

Он напомнил, что в 2020 году исполняется 75 лет с момента окончания Второй мировой войны, и в этом году (по советским нормативам) должен завершиться срок хранения в военкоматах документов на погибших. «Мы продолжаем работать, мы выполняем очень серьёзную работу. Наша работа нужна людям», — добавил Ковальчук.

Сейчас электронный ресурс содержит 258 011 записей и 311 572 документа по Киевской и Житомирской областям. В течение 2020 года обещают выложить ещё 110 тысяч записей и 120 тысяч документов. В перспективе — привлечение к сотрудничеству других государственных учреждений и создание на единой платформе всеукраинского поискового портала погибших военнослужащих разных воинских формирований периода Второй мировой войны.

С помощью поискового портала посетители смогут установить судьбы пропавших без вести родственников, найти документы, связанные с гибелью военнослужащих. Портал поможет исследователям военной истории.