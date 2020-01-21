На пожаре в Белгород-Днестровском районе найден труп

20 января на пожаре в доме в селе Выпасное Белгород-Днестровского района Одесской области нашли труп мужчины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«В 19:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в жилом доме в с. Выпасное Белгород-Днестровского района», — говорится в сообщении.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит мусор в одноэтажном жилом доме.

Отмечается, что в 20:19 пожар локализован и в 20:48 — ликвидирован на площади 4 м2 силами 10 человек личного состава и двумя единицами пожарной техники.

Однако, на месте пожара обнаружен погибший мужчина 1975 г.р. Установлено, что он временно проживал в доме.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём погибшим.

Как сообщала Одесса News, уже в этом году в Одесской области произошли пожары, унесшие жизни десяти жителей региона — в сёлах Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского районов, в Черноморском, а также в Малиновском районе Одессы.