В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Карашель, светлая ему память

9 ноября 2023 года Сафьяновский сельсовет Одесской области объявил днём траура на территории громады по погибшему на фронте односельчанину — Андрею Карашелю.

Об этом сообщает в Facebook Cафьяновская сельская территориальная громада.

Павшего воина встречали с цветами и на коленях живым коридором при въезде в село Сафьяны и до местного кладбища.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в Донецкой области 29 октября 2023 года военного из Раздельнянской общины Одесской области, солдата Дмитрия Кулиша.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельская тергромада/Facebook

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