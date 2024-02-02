В Одессе умер ведущий передачи «Казки діда Панаса», актёр Анатолий Дриженко

В Одессе на 83-м году жизни скончался народный артист Украины Анатолий Дриженко.

Сообщение о смерти артиста опубликовано на Facebook-странице Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василько.

«Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром – душой коллектива, – говорится в публикации. – Выражаем глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям, зрителям – всем почитателям таланта выдающегося Артиста и Человека».

Прощание с Дриженко состоится 2 февраля в 10.30 на сцене театра имени Василько в Одессе.

Анатолий Дриженко родился 12 марта 1941 года в Черкасской области. В 1964 году начал работу в труппе Одесского украинского музыкально-драматического театра, cыграв более 100 ролей.

Дриженко вёл детскую телепередачу «Казки діда Панаса» на одесском канале «Глас». Кроме работы в театре, также снимался в кино, в частности, в фильмах «Золотой телёнок», «Ликвидация».

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