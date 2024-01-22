В Одессе умер актёр и сатирик Евгений Хаит

Одесский актёр, поэт, драматург и сценарист проекта «Голые и смешные» Евгений Хаит скончался утром 21 января.

О его смерти сообщил в Facebook украинский актёр Олег Филимонов.

«Сегодня утром ушёл из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался, – написал он. – Пишу и до конца не понимаю, что произошло. Женька – умница, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи, прекрасные и глубокие эссе. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор. Как он любил жизнь. Он не употреблял спиртного и всегда завидовал мне, когда я в его присутствии пил коньяк», – говорится в публикации.

По словам Филимонова, прощание с Хаитом состоится 23 января в 12.00 в Одесской киностудии. Он будет похоронен на Таировском кладбище.

Евгению Хаиту был 61 год.

Позже сообщение о смерти Хаита было опубликовано на его странице в Instagram.

Одесса News сообщала, что 19 октября 2023 года в Одессе скончался 60-летний актёр, звезда проектов «Каламбур» и «Маски-шоу» Евгений Гладков.

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