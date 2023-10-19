В Одессе умер 60-летний Сергей Гладков – звезда «Маски-шоу» и «Каламбура»

19 октября в Одессе скончался 60-летний актер, звезда проектов «Каламбур» и «Маски-шоу» Евгений Гладков.

О его смерти сообщается на странице шоу «Каламбур» в Facebook.

Причины смерти артиста не называются.

Прощание с актёром состоится 21 октября в Одессе.

Для справки. Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Окончил Одесский политехнический институт. С 1992 года по 1995-й участвовал в съёмках сериала «Маски-шоу». Является основателем комедийного телепроекта «Каламбур».

Одесса News сообщала о смерти 17 октября 2023 года украинского ведущего, экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

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