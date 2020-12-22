Из жизни ушёл Михаил Иванович Козырев — советник мэра Одессы

21 декабря на 82-ом году жизни остановилось сердце советника Одесского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаила Ивановича Козырева.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Не стало поистине уникального человека, чьи многогранные знания, многолетний опыт и бесспорный авторитет были востребованы в Одессе всегда.

Более 40 лет Михаил Иванович проработал в системе жилищно-коммунального хозяйства Одессы. И в последующие годы к нему всегда обращались за помощью и советом, приглашали экспертом к участию в работе профильных городских комиссий и рабочих групп.

Чувство долга и совести, порядочность и высочайшая ответственность за ОБЩЕЕ ДЕЛО для Михаила Ивановича Козырева никогда не были просто словами. Именно этим он жил. Именно таким он останется в памяти всех, кому посчастливилось быть рядом с этим неординарным Человеком.

Прощание с Михаилом Козыревым состоится 24 декабря /четверг/ в 10:00 — в Храме Святой Марии Магдалины (ул. Бернардацци, 4/6 (Красных Зорь); в 12:30 — на II Христианском кладбище.

Редакция издания «Одесса News» выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ивановича в связи с тяжёлой утратой.

Для справки. Михаил Иванович Козырев родился 28 мая 1939 года в Одессе. В 1970 году окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «Гидротехническое строительство водных путей и портов».

Начал трудовую деятельность рабочим в Одесском морском торговом порту в 1961 году. Затем работал на автосборочном заводе. Все практические навыки пригодились Михаилу Ивановичу и во время учебы в институте и позже, когда он начал работать в системе Одесского городского исполкома, почти 40 лет отвечая за вопросы жилищно-коммунального хозяйства города. С 1989 года Михаил Иванович работал в должности заместителя городского головы, а с июля 2000 года по 2005 год был помощником городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В 2005-2017 годах — заместитель директора ООО «Евротерминал». С декабря 2014 года Михаил Иванович на общественных началах работал советником городского головы по вопросам ЖКХ.

Под его непосредственным руководством выполнен ряд работ по благоустройству города, в т.ч. реконструкция транспортной развязки «Пересыпский мост», благоустройство Херсонского сквера, площади Десятого апреля.

Вся его творческая энергия была направлена на обеспечение качественного снабжения населения коммунальными услугами, необходимыми для ежедневной жизнедеятельности человека, улучшение благоустройства и санитарного состояния города.

Умение определить цель и достигать ее последовательными и уверенными действиями, многолетний опыт работы в системе жилищно-коммунального хозяйства способствовали решению им повседневных сложных вопросов на высочайшем профессиональном уровне.

Михаилу Козыреву присвоено высокое звание «Заслуженный работник сферы услуг Украины».