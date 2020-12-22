Лазерная эпиляция в Одессе займёт от 5 минут с помощью крио-установки

С помощью крио-установки лазерная эпиляция в Одессе пройдёт безболезненно и длительность процедуры займёт от 5 минут до часа. И что самое главное — восстановление не требуется.

Удалить нежелательные волосы, избавиться от раздражения и вросших волос помогут в Одессе два центра Студии косметологии «Аристо» в Киевском и Приморском районах — в переулке Лермонтовский, 9 и на проспекте Небесной сотни, 3а.

Как происходит лазерная эпиляция, чем её делают, больно ли и опасно ли это?

Эпиляция лазером — инновационная, наиболее эффективная бесконтактная технология профессионального безопасного удаления нежелательных волос. В процессе процедуры луч разрушает волосяной фолликул, не затрагивая при этом кожный покров.

Знаете ли Вы, что волосы на теле люди удаляли ещё в глубокой древности. В Египте и Индии, например, гладкая и нежная кожа была предметом восхищения. Прошли тысячелетия, а лишняя растительность на теле по-прежнему доставляет неприятности и каждому, кто хочет выглядеть хорошо, старается от неё избавиться.

Процедура по уничтожению лишних волос в центрах студии «Аристо» проводится исключительно по косметическим и медицинским показаниям. Почему она длится от 5 до 60 минут? Ведь количество сеансов и их частота зависят от количества волосяных фолликулов в фазе активного роста – именно их разрушает лазерная энергия.

Например, для получения результата в зонах бикини и подмышечных местах обычно необходимо провести не менее 6 сеансов с интервалом 4-6 недель.

Для достижения позитивного результата удаления 70-90% волос, необходимо пройти основной курс (около 10-ти сеансов), а также периодически (в среднем 1 раз в полгода-год) проводить поддерживающие процедуры. Позитивным считается результат — удаление от 30% (и более) волос на конкретном участке тела, а также их смягчение, утончение и замедление скорости роста уже после одной процедуры.



Что происходит дальше? Волосы замедляют свой рост, и, по истечению 2-3 недель, происходит выпадение волосяных стержней.

Длительность результата после основного курса рассчитана на срок от 3 до 8 лет, поскольку у каждого человека разный фототип.



Чтобы результат максимально оправдал ваши ожидания, доверьтесь профессионализму и опыту специалистов студии лазерной косметологии «Aristo».

Кому противопоказано делать лазерную эпиляцию? Прежде всего, беременным и кормящим грудью; молодым людям, которым ещё нет 18 лет, без подписания соглашения родителями; при любых острых заболеваниях типа ОРВИ, герпеса в месте проведения процедуры, нарушения целостности кожных покровов, дерматита; при онкозаболеваниях. Но более подробно о показаниях и противопоказаниях лучше узнать непосредственно у специалистов Студии.



Они же и определят и точную стоимость своей работы. Примерные цены такие — полная эпиляция ног, например, 1600 гривен, рук — 190, ушей — 220, половых губ… Впрочем, свяжитесь с профи Студии лазерной косметологии. Вам ответят на все Ваши вопросы о лазерной эпиляции.