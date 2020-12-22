В Одесскую область из латвийских заповедников завезли удивительных животных

На остров Ермаков в нижней части дельты Дуная возле города Вилково Одесской области завезли диких лошадей из латвийских заповедников.

Об этом сообщает ОО Rewilding Ukraine, которое занимается восстановлением природных ландшафтов и возвращением диких животных.

«В преддверии Рождества и Нового года мы продолжаем делиться хорошими новостями. 20 диких тарпановидных лошадей, которые прибыли в октябре из заповедников Латвии, после 30-дневного карантина выпущены в дикую природу дельты Дуная на остров Ермаков, который находится на территории Дунайского биосферного заповедника вблизи города Вилково. Наша ревайлдинг-команда и партнёры чрезвычайно счастливы, что все приложенные усилия были успешными», — говорится в сообщении.



На это стадо тарпановидных лошадей, а также на других крупных травоядных, которые были выпущены на острове раньше — водяных буйволов, ланей и благородных оленей, — можно будет посмотреть туристам.



Кстати. В 60-е годы прошлого века вокруг острова Ермаков построили с целью осушения местности сеть дамб, что негативно повлияло на его экосистему. В 2009 году часть дамб снесли в рамках проекта WWF «Восстановление острова Ермаков», и началось возобновление естественного состояния острова. В результате — на острове зафиксировано пребывание 80% фауны Дунайского биосферного заповедника и 53% всех известных видов птиц Украины — около 220 видов.



Сейчас флора острова насчитывает 717 видов растений, что составляет 74,15% флоры Дунайского биосферного заповедника.

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