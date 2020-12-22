Житель Одессы убил своего пасынка

Полицейские Малиновского отдела полиции задержали 49-летнего жителя города по подозрению в убийстве своего пасынка.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

«Вернувшись домой, глава семейства увидел, что его сожительница ссорится со своим 38-летним сыном, и вмешался в конфликт. Пасынку это не понравилось и он ударил мужчину костылями, которые первыми попались под руку. В ответ тот схватил со стола нож и вонзил обидчику в грудь», — такие подробности зафиксировала полиция.

Отмечается, что мать вызвала сыну «скорую», однако приехавшие медики констатировали смерть пострадавшего, а отчим тем временем скрылся. Задержали его полицейские на следующий день.

«Изъятое с места происшествия орудие преступления и другие вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу, а злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он в изоляторе временного содержания ждёт меру пресечения. За такое преступление законом предусмотрено наказание — от семи до пятнадцати лет лишения свободы», — сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.



Как сообщала Одесса News, днями полицейские объявили жителю Одессы подозрение в умышленном убийстве своего арендодателя.

Фото и видео: Малиновский отдел полиции в г.Одессе