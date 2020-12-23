В Одессе с пятого этажа выпал 9-летний мальчик

В Суворовском районе Одессы. на улице Красной в Лузановке, 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа.

Об этом сообщили в охранной фирме «Служба общественной безопасности», сотрудники которой выезжали для оказания помощи мальчику.

9-летний одессит упал на крышу пристройки первого этажа, откуда мог скатиться в любую минуту. Его увидел один из жильцов дома и вызвал подмогу.

Охранники сняли мальчика с карниза и отправили в больницу, где он находится в реанимации из-за внутреннего кровотечения.

Причина падения несовершеннолетнего из окна дома пока не установлена, однако, по словам соседей, безработная мать пострадавшего уже не первый день находится в состоянии алкогольного опьянения. Такой её и доставили в отделение полиции.

Выяснилось, что она не была дома во время падения мальчика — весь день занималась поисками работы, а отец — на заработках за границей.

По информации полиции, начато производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. .

Как сообщала Одесса News, 15 сентября 2020 года из окна квартиры на десятом этаже дома в жилом массиве «Радужный» в Одессе выпал 4-летний мальчик, разбившийся насмерть.