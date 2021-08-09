Одесситы прощаются с Художником

Одесситы второй день приносят цветы к зданию Одесского художественного музея, отдавая дань уважения таланту выдающегося художника, директору учреждения искусства Александру Ройтбурду, сердце которого перестало биться 8 августа в киевской больнице в результате тяжёлой болезни.

Сегодня, 9 августа, родственники и власти города согласуют время прощания и похорон художника, сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета.

«Гроб с телом выдающегося художника доставят в Одессу 9 августа, тогда же будет согласовано время прощания одесситов с Александром Ройтбурдом. Ориентировочно — 11-12 августа. Также будет согласовано с женой художника одно из двух кладбищ, где он будет похоронен», — сказала руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью Александра Ройтбурда на своей странице в Facеbook, в котором, в частности, написал, что «смерть художника — большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна — нашим культурным наследием».

Фото: Укринформ

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