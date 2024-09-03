Одесский музей приглашает посмотреть картину «Портрет герцога де Ришелье»

Портрет является уникальной исторической реликвией, которой обладает Одесский музей западного и восточного искусства.

Картина «Портрет герцога де Ришелье» создана французским художником Виктором Гюбером в 1822 году специально для Одессы.

Арман Эммануэль София Септимани де Виньеро дю Плесси, граф де Шинон, герцог де Ришелье, французский аристократ и знаменитый одесский градоначальник, которого в Одессе называли Эммануилом Иосифовичем де Ришелье или коротко «Дюк», оставил после себя такую память, что даже через 210 лет после своего отъезда его воспринимают не только как организатора нашего города, но и как его покровителя.

Портрет был заказан Виктору Гюберу военным комендантом Парижа графом де Рошешуаром, который был не только адъютантом Ришелье в Одессе, но и его приёмным сыном.

Благодаря высокопрофессиональной работе реставраторов, спасших картину от разрушения, «Портрет герцога де Ришелье» будет достоянием ещё многих поколений одесситов.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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