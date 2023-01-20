В Одесском украинском театре премьера психологического триллера “Метод”

22 января в Одесском Украинском театре имени В. Василько премьера спектакля «Метод».

Добро пожаловать в сеанс полного разоблачения!

Наверное, каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось проходить собеседование. Получить долгожданную работу среди огромной конкуренции не так просто в современном мире, тем более что это должность топ менеджера крупнейшей компании. Какие качества ценят руководители – профессиональные или человеческие? Имеешь ли ты право на собственные скелеты в шкафу или откровенность и честность — главный путь к победе? И возможно ли быть в коллективе, сохраняя индивидуальность?

В постановке по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана “Метод Гренхольма” четыре героя оказываются на одном собеседовании одновременно. Каждый из них рассчитывает на индивидуальную встречу, но всё будет проходить не стандартно. Им предложат вариант собеседования, в определённой степени напоминающий естественный отбор. Компания решила воспользоваться способом, разработанным одним профессором психологии. Это набор игр, позволяющий установить, насколько тот или иной кандидат подходит на руководящий пост. При этом претенденты на вакантную должность самостоятельно должны выбрать, кто из них лишний.

“Метод” – это детективный и очень интригующий сюжет, искусно воплощённый актёрами на сцене. Поэтому, как в любом детективе – развязка в самом финале.

Приходите к 15 часам и насладитесь игрой актёров. А для тех, кому посчастливится сидеть в первом ряду, режиссёр приготовил сюрприз.

Продолжительность – 90 минут.

Режиссёр-постановщик – Татьяна Губрий.

Билеты стоимостью 250 гривен. Их можно купить здесь.

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