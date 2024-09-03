В Полтаве от удара россиян баллистикой 47 человек погибло и 206 ранены

3 сентября в Полтаве в результате удара россиян двумя баллистическими ракетами 47 человек погибли и 206 раненых, по информации на 17 часов.

Об этом в Facebook сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким», — написал Зеленский.

Он сообщил, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

«Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь», — добавил Глава государства.

Как отметили в Министерстве обороны, «российский агрессор нанёс варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилётом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище». Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

Спасатели продолжают работу.

В Минобороны призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, «любые спекуляции на этой трагедии недопустимы».

Одесса News информировала, что в Генштабе ВСУ 29 августа подтвердили крушение американского истребителя F-16 в Украине.

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