На полевой дороге под Одессой нашли мёртвым чиновника

В окрестностях Одессы нашли тело руководителя архитектурой в Затоке и областного управлениz Госгеокадастра.

Об этом сообщила Думская, ссылаясь на свои источники в полиции.

«Странное самоубийство (или убийство) произошло вчера днём (22 января, — ред.) на полевой дороге между Нерубайским и Холодной Балкой Одесского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом месте был обнаружен автомобиль Volkswagen Caddy, на водительском сиденье которого находилось тело мужчины со вскрытыми венами. Рядом с трупом лежали окровавленные ножницы.

Правоохранители установили, что погибший — житель Болграда Дмитрий Кукол 1980 г.р., заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области — начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.

До весны 2021 года он возглавлял весь региональный главк, а ранее был начальником отдела развития инфраструктуры, градостроительства, архитектуры и земельных отношений Затоковского поселкового совета.

Причины и обстоятельства гибели чиновника устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 11 января одесским спасателям пришлось извлекать фрагменты тела водителя легкового автомобиля «Skoda», погибшего в результате столкновения с грузовым автомобилем «Renault Magnum» на трассе Одесса-Николаев.

Фото: XYODESSA

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