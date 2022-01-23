В Одессе открывается выставка одного из самых дорогих художников Украины

24 января в 15:00 в Одесском художественном музее откроется выставка Павла Макова «Мапа Мунди».

Павел Маков — один из самых дорогих украинских художников, его работами украшены Пинчукартцентр (Киев), Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Библиотека Конгресса (Вашингтон) и другие музеи мира. Именно он готовит украинский павильон на 59-й Венецианский биеннале (2022).

В основе выставки — крупномасштабный арт-объект «Mapa Mundi» («карта мира»). Это 3D-макет, который схематично воспроизводит очертания современной политической карты мира. В нём детально переданы границы и позиции стран мира, с одной разницей: в географии объекта территории не герметичны.

Все стены-границы в мире «Mapa Mundi» пронизаны дверьми-щелями, которые соединяют территории между собой. Так Павел Маков «преобразует» земной шар в многокомнатную квартиру, где все государства становятся соседями, несмотря на таможенные и карантинные ограничения.

Также на выставке будут представлены ​​крупноформатные графические работы последних лет.

Выставка будет работать с 24 января по 2 апреля.

Стоимость билета составляет 50-100 гривен, в день открытия вход бесплатный.

Во время карантина для посещения музея необходимо иметь сертификат вакцинации или отрицательный тест на ПЦР (до 72 часов), или справку о выздоровлении в «Дії».

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