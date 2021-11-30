В Одессе умер от коронавируса 24-летний чемпион по гребле

29 ноября в Одессе умер Борислав Бызу, каноист, чемпион по гребле. Чуть более двух недель спортсмену диагностировали коронавирусную инфекцию, после чего у него развился сепсис.

Об этом сообщила Федерация каноэ Украины на своей странице в Facebook.

Борислав — уроженец города Южный, воспитанник южненского ФСК «Химик».

«На чемпионатах Европы и мира среди молодёжи и юниоров он завоевал 10 медалей (3-1-6), обогнав в этих возрастных категориях даже своего титулованного земляка Юрия Чебана», — сообщают в Федерации.

В 2016-м юному спортсмену пришлось приостановить выступления на международном уровне. Ему диагностировали системную красную волчанку.

С тех пор Борислав периодически выступал на чемпионатах Украины и стал работать тренером — сначала в ФСК «Химик», с 2019-го — в южненской ДЮСШ.

7 сентября Бориславу Бызу исполнилось 24 года.

Прощание с Бориславом состоится 1 декабря в 11.00, в Южном, на ул. Шевченко, 4, подъезд 7.

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