На консервном заводе в Одесской области произошла трагедия

Андрей К. и Сергей К., которые работали на одном из беляевских предприятий пищевой промышленности (Одесская область), погибли в результате несчастного случая.

Об этом сообщает издание «Думская», ссылаясь на информацию от родственников погибших.

«Рабочие погибли во время прочистки выгребной ямы, в которую неожиданно слили кипящую воду из соседнего цеха», — говорится в сообщении.

Сотрудники котельной жаловались на то, что выгребная яма, расположенная рядом с их зданием, была переполнена и запахи проникали в помещения. 54-летний слесарь Андрей К. спустился через люк в подземную ёмкость, чтобы при помощи погружного насоса слить из неё воду. Вместе с ним работал и 62-летний оператор котельной Сергей К.

В этот момент из производственного цеха в яму начали сливать кипящую воду. В результате Сергей и Андрей погибли на месте.

Пострадавших пытались спасти коллеги — начальник котельной Сергей Х. и оператор Александр С., но, к сожалению, безуспешно. Их госпитализировали в районную больницу в тяжёлом состоянии.

В медицинских заключениях указано, что смерть при исполнении служебных обязанностей вызвали сильные ожоги.

Однако правоохранители зафиксировали, что Андрей К. и Сергей К. якобы «поскользнулись» и упали в люк. О сливе кипятка в выгребную яму в документах не говорится.

Родственники погибших считают, что таким образом руководство предприятия пытается снять с себя ответственность за трагедию, — пишет издание.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Одессе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 51-летней местной жительницы, которой он отрубил голову и конечности, а затем выбросил на ближайшую свалку.

Фото иллюстративное

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