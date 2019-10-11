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Умер космонавт Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос

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Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Алексей Леонов скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни.

Леонов был 11-м советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос ( март 1965 года).

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полёте советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

Похороны Алексея Леонова состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (РФ).

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