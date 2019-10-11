В Одессе Зеленский заявил, что у него аллергия на слово “капитуляция”

Президент Владимир Зеленский заверил, что никакой сдачи национальных интересов и капитуляции Украины не произойдёт.

Об этом он заявил на торжественных мероприятиях в Одессе по случаю Дня защитника Украины, сообщает Укринформ.

«Поверьте, у меня уже есть, действительно, аллергия на слово «капитуляция», и хочу ещё раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов не будет! Это не обо мне и это не об Украине», — подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что все его усилия 24 часа в сутки направлены на восстановление территориальной целостности и прекращения войны в Донбассе.

«Донбасс — это Украина, и там должен царить мир. Должно состоятся полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных воинских формирований, установление контроля над государственной границей. А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству, под вниманием не пулемётов, а международных наблюдателей», — подчеркнул Президент.

Зеленский также заверил, что никогда не забывает об аннексированном Крыме, возвращение которого, по его словам, «станет нашим следующим вызовом».

«Наша позиция получит ощутимую силу благодаря прочному фундаменту из нескольких вещей: грамотная, взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благосостояния граждан Украины», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, монолитным этот «фундамент» может сделать только сплочённость и единство всех украинцев для главной цели — восстановления территориальной целостности и возрождение сильной Украины.

Владимир Зеленский вручил военным государственные награды.

По сообщению Думской,около 50 представителей различных организаций, которые входят в «Штаб сопротивления капитуляции», провели акцию у здания на Пушкинской, 15, держа в руках плакат с надписью «Одесса, нет капитуляции!».

Как сообщала Одесса News, 11 октября начался рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Одессу. Глава государства представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого и принял участие в торжествах по случаю Дня защитника Украины.

Фото: Укринформ, пресс-служба ОП, Думская