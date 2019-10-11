Президент Украины прибыл в Одессу

11 октября Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одессу.
Об этом сообщается на странице Офиса Президента в Twitter.
“Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу”, — отметили в ОП.
Также опубликованы фотографии встречи главы государства у трапа самолёта.
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси. pic.twitter.com/aVFPRPnxMU
— Офіс Президента (@APUkraine) October 11, 2019
Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в Одессе по случаю Дня защитника Украины.
Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах з нагоди Дня захисника України у місті Одеса.
Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах з нагоди Дня захисника України (м. Одеса).
Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 11. Oktober 2019
Также Зеленский представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого.
Глава государства поздравил его с назначением и вручил служебное удостоверение. Председатель Одесской ОГА Максим Куцый поблагодарил Президента за доверие, — отмечается на сайте Президента Украины.
Как сообщала Одесса News, Максиму Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.
Фото: Пресс-служба Офиса Президента Украины