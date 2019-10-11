Президент Украины прибыл в Одессу

11 октября Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одессу.

Об этом сообщается на странице Офиса Президента в Twitter.

“Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу”, — отметили в ОП.

Также опубликованы фотографии встречи главы государства у трапа самолёта.

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси. pic.twitter.com/aVFPRPnxMU — Офіс Президента (@APUkraine) October 11, 2019

Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в Одессе по случаю Дня защитника Украины.

Также Зеленский представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого.

Глава государства поздравил его с назначением и вручил служебное удостоверение. Председатель Одесской ОГА Максим Куцый поблагодарил Президента за доверие, — отмечается на сайте Президента Украины.

Как сообщала Одесса News, Максиму Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.

Фото: Пресс-служба Офиса Президента Украины