За рубежом ищут способ, как заставить украинцев вернуться домой

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что часть украинских беженцев вернётся в страну, так как некоторые государства могут прекратить предоставлять им выплаты.

Об этом Зеленский сказал 30 октября на встрече с руководителями теробщин и районов Закарпатской области. Видеозапись опубликована в его Facebook.

«Возвращение украинцев – сложный вопрос. Прежде всего я хотел бы, чтобы вы обратили также внимание, что не всех украинцев очень рады видеть за рубежом. Это не часть плана, как вернуть украинцев, но есть факты. Украинцы, которые работают за рубежом, – они хотят, чтобы украинцы там остались. Они – это лидеры и страны соответствующие. Украинцы, которые не работают за рубежом, – они ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это также факт», – отметил Президент.

По его словам, в Германии из 1,1 млн украинцев не менее 300 тыс. «нигде не работают, даже не пытаются трудоустроиться».

«И таких много людей во всей Европе. Так или иначе эта часть украинцев вернётся, потому что социальные выплаты и поддержки, которые есть за рубежом, они исчезнут. Это факт. Исчезнут не благодаря нам с вами. Просто страны прекратят им помогать», – подчеркнул Зеленский.

Одесса News информировала, что население Украины сократилось на 10 млн человек. Основной фактор сокращения – отток беженцев — 6,7 млн украинцев.

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