На 22 российских военных меньше стала армия врага за сутки на юге Украины

За прошедшие сутки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач сокращено вражеское войско на 22 военнослужащих, одну реактивную систему залпового огня «Ураган», 3 единицы бронированной и 5 – другой автомобильной техники и 2️ склада боеприпасов.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Назаров в Facebook.

Отмечается, чтов этот список можно включить и вражеский беспилотник-разведчик «Орлан-10», который в Николаевской области нашим подразделением «традиционно освобождён от выполнения заданий по назначению».

«Противник в нашей операционной зоне продолжает ведение боевых действий на тех же позициях и в привычной тактике коварных дальнобойных или авиационных обстрелов не только наших подразделений, но и мирных или освобождённых населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжёлой стволовой артиллерией противника трижды обстреляны Криворожский район и дважды Николаев. Если на Криворожье критических разрушений и потерь нет, то в результате обстрела Николаева на северной окраине разрушены жилой дом и зерновой склад. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидирован. Один человек получил лёгкие осколочные ранения.

Парой ударных вертолётов Ка-52 противника были атакованы окрестности Александровки в Херсонской области. Потерь нет. В ответ наш авиационный потенциал применён 5 раз, в частности, в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Наши штурмовики и вертолёты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу «Стрела-10».

В течение суток враг атаковал Одесскую область ракетами, из которых одна была уничтожена, остальные — испытывали на прочность береговую линию юга региона. Обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании состоянием на 28 июня 2022 года

Море, утихающее после шторма, также имеет в себе неприятные и крайне опасные средства враждебного воздействия: 3 вражеских ракетных корабля и несколько сот мин, которые легко могут оказаться в прибрежной зоне и наделать беды, — предупредил полковник Назаров.

На главном фото воин-миномётчик отдельной мотопехотной Мариупольськой бригады

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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